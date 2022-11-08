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1 час назад

Диетолог назвала идеальное время для ужина

Москва24иещё 3

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, когда наиболее уместен ужин и что следует употреблять в пищу. Об этом сообщает News.ru.

Диетолог назвала идеальное время для ужина
Фото: М24М24

По словам специалиста, лучше всего выдерживать промежуток между ужином и сном в 3–4 часа. При этом в целом ужин игнорировать не стоит, однако возможность переедания обусловлена неполноценным питанием в течение дня.

Для вечернего приема пищи, по мнению Кругловой, подойдут блюда на основе овощей.

"Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные овощи, в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица", – заявила диетолог.

Наталья Круглова добавила, что к ужину можно добавить гречку, нешлифованный рис или булгур, если человек в течение дня употреблял цельнозерновые продукты в умеренных объемах.

По словам диетолога, недопустимо делать существенные промежутки между приемами пищи. Кроме того, нет ограничений для еды после 18:00 – это правило может быть уместно для тех, кто рано ложится.

Финансовый консультант сервиса доставки "Прием" Анастасия Макарова ранее объяснила, как можно сэкономить на покупке продуктов. Специалист посоветовала приобретать сезонные овощи и фрукты, в том числе ради важных витаминов и микроэлементов.

Еда,Анастасия Макарова,Наталья Круглова,
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