Рецепты царской России: Щука с кислой капустой

Побалуйте своих родных.Ингредиенты:щука, растительное масло, сухари, сметана, сыр, белокочанная капуста, куриное яйцо.Способ приготовления:800 грамм шинкованной белокочанной капусты помыть и отварить до мягкости. Разделанную щуку (1-1,2 кг) посыпать мелкой солью, разрезать на порционные куски. Обвалять рыбу в яйце и сухарях (сухари можно заменить мукой). Слегка обжарить рыбу в растительном или сливочном масле. Смазать глубокий противень маслом, положить один слой капусты. Положить на капусту несколько небольших кусочков сливочного масла. Посыпать тертым сыром. Положить сверху несколько кусочков жареной рыбы. Полить сверху все сметаной. Далее - повторять процедуру укладки слоями. В самом верхнем слое должен оказаться слой капусты, покрытый кусочками сливочного масла, с тертым сыром и сухарями. Поставить на час в духовку. Историческая справка:По легенде, самую старую щуку выловили в 1497 году в Германии. Щука недаром считается царской рыбой. Ее подавали на пирах Ивана Грозного, ею угощали иностранных послов.