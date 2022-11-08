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51 минуту назад

Эксперты рассказали, как дома приготовить вкусный капучино

runews24.ru

Редакторы Food ru рассказали, что классический капучино состоит из порции эспрессо и взбитого тёплого молока.

Эксперты рассказали, как дома приготовить вкусный капучино
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для его приготовления не обязательно нужна кофемашина. Нужно взять 20 граммов свежемолотого кофе, 60 миллилитров горячей воды и 100-150 миллилитров тёплого молока.

Также по вкусу можно добавить в напиток сахар и корицу.

В турке нужно залить кофе водой, перемешать и поставить на огонь. Варить это нужно в течение 3-5 минут до закипания.

После этого нужно снять турку с огня, перемешать и вылить в кружку. Далее стоит подогреть молоко на плите или в микроволновке.

Взбить его электровенчиком, капучинатором или с помощью френч-пресса до крепкой пены.

Еда,
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