Эксперты рассказали, как дома приготовить вкусный капучино

Редакторы Food ru рассказали, что классический капучино состоит из порции эспрессо и взбитого тёплого молока.

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Для его приготовления не обязательно нужна кофемашина. Нужно взять 20 граммов свежемолотого кофе, 60 миллилитров горячей воды и 100-150 миллилитров тёплого молока.

Также по вкусу можно добавить в напиток сахар и корицу.

В турке нужно залить кофе водой, перемешать и поставить на огонь. Варить это нужно в течение 3-5 минут до закипания.

После этого нужно снять турку с огня, перемешать и вылить в кружку. Далее стоит подогреть молоко на плите или в микроволновке.