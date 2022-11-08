Для многих вкусный согревающий чаёк перед сном — святое. Мол, так спится лучше и вообще успокаивает. Некоторые даже не могут уснуть, не выпив на ночь чашечку любимого чая или сока. Да только немногие знают, что когда они выпивают много жидкости перед сном, то могут нанести непоправимый вред здоровью. Врач-гастроэнтеролог София Кардашова назвала три напитка, которые не только не дадут уснуть, но и могут быть опасны для здоровья.

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Россиянам назвали три напитка, которые лучше не пить перед сном

В целом вечером нужно остерегаться напитков с кофеином. Одними из самых бодрящих считаются, конечно же, кофе и энергетики. Но почему-то все благополучно забывают о чае. А ведь этот напиток тоже богат кофеином.

Кофеин в целом в больших порциях может привести к серьёзным проблемам. Как отметила Кардашова, здоровая норма этого вещества — не более 300 миллиграммов в день. Поклонники литров кофе здесь? Вот задумайтесь.

По словам специалиста, в больших дозах кофеин повышает артериальное давление, учащает мочеиспускание за счёт нарушения водно-солевого баланса, приводит к тремору и нарушает сон. А энергетики вообще коварны — они вызывают ложный прилив сил, так как истощают собственные ресурсы организма. Как правило, уже через пару часов человек чувствует сильную усталость.

Кстати, любители смешивать — напитки, содержащие кофеин, с алкоголем лучше не комбинировать. За это ваше сердце спасибо вам не скажет.