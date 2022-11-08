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17 минут назад

Какая фасоль полезнее остальных

Ferra.ru

В фасоли много клетчатки, но это далеко не единственное достоинство этого продукта. К тому же в разных уголках Земли можно найти много разновидностей фасоли. Вот чем они могут быть полезны.

Какая фасоль полезнее остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Из фасоли можно получить клетчатку и витамины группы В. Кроме того, этот продукт считается альтернативой мясу, так как содержит много белка.

Из разновидностей фасоли выделяют чёрную фасоль, белую, северную, красную, кидни, адзуки, пёструю клюкву. Вообще сама по себе фасоль даёт большое количество преимуществ в плане здоровья: это и укрепление сердца, и снижение вероятности развития рака, и борьба с сахарным диабетом, и стабилизация уровня сахара в крови, и предупреждение развития ожирения печени, и контроль аппетита, и улучшение пищеварения.

Особенно полезной для человека считается чёрная фасоль. Она является очень питательной и при этом содержит мало жира и сахара. Среди её положительных свойств выделяют контроль уровня сахара в крови, веса, а также улучшение здоровья глаз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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