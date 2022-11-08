Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут поднять давление гипотоникам

Употребление печени, яиц, сыра и овощей поможет гипотоникам повысить артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

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По словам специалиста, нормальным считается давление от 60 на 90 до 120 на 80. Если оно ниже 60 на 90 – это уже гипотония. О низком давлении может сигнализировать головокружение, темнота перед глазами и обмороки.

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Чтобы повысить артериальное давление до нормальных значений, эксперт советует включить в рацион продукты, богатые витаминами B9 и B12.

Недостаток B9 и B12 в рационе приводит к анемии. Анемия приводит к снижению артериального давления. Продукт, который обеспечен витаминами группы B, питателен и полезен, – это печень.

Ольга Панова

нутрициолог

"Естественно, мы не обойдемся без овощей. Брокколи и спаржа богаты фолиевой кислотой. В сочетании с печенью лучше усвоятся все витамины, которые есть в этих продуктах", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Витамины группы B присутствуют и в молочных продуктах. Можно выпить стакан молока, но самый простой способ поднять артериальное давление – это съесть кусочек сыра, говорит нутрициолог. В нем содержится соль и вещества, которые сужают стенки сосудов. Поскольку это тяжелый продукт, следует употреблять не более 30 граммов сыра в день, добавила Панова.

"Простой продукт, который есть в каждом холодильнике, – это яйца. В них есть белок, который является строительным материалом для всего нашего организма, и микроэлементы, которые укрепляют стенки сосудов", – продолжает эксперт.

Кофе и чай тоже поднимают давление, но это краткосрочный эффект. Когда вы пьете много кофе, вы уже к нему привыкаете и организм так, как раньше, на него не реагирует. Это скорее больше психологический момент.