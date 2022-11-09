Маслины или оливки: в чем разница и что полезнее

Распространённое мнение, что зелёные и чёрные оливки – это разные сорта масличного дерева, что и обеспечивает соответствующий оттенок. На самом деле – это заблуждение. Миф об оливках раскрыла Елена Сюракшина, эксперт Роскачества, к.м.н., врач-эндокринолог, диетолог.

Фото: Сибмеда Сибмеда

На самом деле, как рассказала эксперт, и зелёные, и чёрные оливки (последние ещё в России принято называть маслинами) – это плоды одного и того же дерева. Что касается разницы в цвете и вкусовых особенностях – то это обеспечивается исключительно процессом их обработки перед консервированием.

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Свежие плоды масличного дерева имеют оттенок от зелёного до бурого либо фиолетового, однако даже в случае полной зрелости не достигают угольно-чёрного цвета, который мы привыкли видеть у консервированных плодов.

Всё дело в том, что готовятся оливки двумя способами. Первый – это ферментирование, то есть выдержка в рассоле в течение нескольких недель. В этом случае оливки максимально сохраняют свой «первозданный» вид, то есть остаются зелёными.

Второй способ называется «оксидирование»: для сокращения времени консервации оливок используют насыщение кислородом. В результате такой обработки оливки и становятся насыщенно-чёрного цвета, а для его стабилизации добавляется глюконат железа.

Если сравнить оливки, приготовленные двумя способами, по содержанию полезных веществ, то более высокие показатели будут у оливок, приготовленных первым способом – с помощью ферментирования. В случае оксидирования плоды теряют часть ценных веществ.

Кроме этого, обращает внимание диетолог, необходимо помнить, что чёрные оливки содержат глюконат железа – в одной банке этого вещества содержится порядка 20 мг при допустимой суточной дозировке для взрослого человека 10 мг. Глюконат железа также может стать причиной аллергической реакции.