5 признаков того, что вы пьете слишком много кофе

Если стакан капучино стал вашим спутником на каждый день, самое время пересмотреть отношения с кофе.

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Признак первый: вы тратите много денег на кофе

Обязательный капучино в кофейне по утрам, стакан латте на встрече с подругами, закупка капсул для кофемашины раз в неделю. Все еще не догадываетесь, на что уходит львиная доля бюджета?

Признак второй: вы злитесь, если не пьете кофе

Так проявляется кофейная зависимость: без стимулятора настроение резко падает, а жизнь рисуется в мрачных красках. Все симптомы исчезают с первой дозой эспрессо, однако их появление — знак, что с кофе пора завязывать.

Признак третий: вас трясет, но не от холода

После двух американо по 0,5 литра не удивляйтесь, если ваши конечности начнут непроизвольно дрожать. Организм сигнализирует, что дозировка кофеина превышена, и включает функцию «тремор».

Признак четвертый: кофе вас не бодрит

Обычно кофе придает сил, но после стакана латте уровень вашей энергии стремится к нулевой отметке. Из-за злоупотребления кофеином организму каждый раз требуется доза посерьезнее, чтобы взбодриться.

Признак пятый: вы говорите, что бросите кофе, когда захотите