5 признаков того, что вы пьете слишком много кофе

Если стакан капучино стал вашим спутником на каждый день, самое время пересмотреть отношения с кофе.
Признак первый: вы тратите много денег на кофе
Обязательный капучино в кофейне по утрам, стакан латте на встрече с подругами, закупка капсул для кофемашины раз в неделю. Все еще не догадываетесь, на что уходит львиная доля бюджета?
Признак второй: вы злитесь, если не пьете кофе
Так проявляется кофейная зависимость: без стимулятора настроение резко падает, а жизнь рисуется в мрачных красках. Все симптомы исчезают с первой дозой эспрессо, однако их появление — знак, что с кофе пора завязывать.
Признак третий: вас трясет, но не от холода
После двух американо по 0,5 литра не удивляйтесь, если ваши конечности начнут непроизвольно дрожать. Организм сигнализирует, что дозировка кофеина превышена, и включает функцию «тремор».
Признак четвертый: кофе вас не бодрит
Обычно кофе придает сил, но после стакана латте уровень вашей энергии стремится к нулевой отметке. Из-за злоупотребления кофеином организму каждый раз требуется доза посерьезнее, чтобы взбодриться.
Признак пятый: вы говорите, что бросите кофе, когда захотите
Курильщики говорят то же самое, сжигая третью сигарету за последние полчаса. Зависимость от кофе — не выдумка врачей, а реальная аддикция, которая чревата проблемами со здоровьем. Если узнали себя в нашем списке, срочно примите меры.