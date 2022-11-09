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1 час назад

Рецепты царской России. Суп говяжий со свежими грибами

Passion.ru
Ингредиенты: говядина, свежие грибы, картофель, лук зеленый, лук репчатый, растительное масло, мука, сметана, зелень, молотый черный перец, коренья.
  • Сварить бульон из 1,2 кг говядины с пряностями.
  • Бульон процедить.
  • 100-200 грамм свежих грибов (стоит избегать волнушек) обдать кипятком, обжарить в масле с 1-2 луковицами порезанного репчатого лука.
  • Залить грибы говяжьим бульоном.
  • Положить в суп 6-9 средних порезанных сырых картофелин.
  • Варить суп, положив в него горсть порезанного зеленого лука, соль, 150 грамм сметаны или сливок.
  • Прокипятить и перелить в супницу.
  • Подавать, посыпав суп зеленью и черным молотым перцем.
Рецепты царской России: суп говяжий со свежими грибами
Фото: PassionPassion

Историческая справка:

Белые грибы использовали в пищу и в качестве лекарства. Есть свидетельства, что их ели еще в Древнем Риме. В Италии до сих пор этот вид грибов ценится высоко, а их сбор в лесах регулируется государством.

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