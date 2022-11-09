Рецепты царской России: суп говяжий со свежими грибами

Ингредиенты: говядина, свежие грибы, картофель, лук зеленый, лук репчатый, растительное масло, мука, сметана, зелень, молотый черный перец, коренья.
- Сварить бульон из 1,2 кг говядины с пряностями.
- Бульон процедить.
- 100-200 грамм свежих грибов (стоит избегать волнушек) обдать кипятком, обжарить в масле с 1-2 луковицами порезанного репчатого лука.
- Залить грибы говяжьим бульоном.
- Положить в суп 6-9 средних порезанных сырых картофелин.
- Варить суп, положив в него горсть порезанного зеленого лука, соль, 150 грамм сметаны или сливок.
- Прокипятить и перелить в супницу.
- Подавать, посыпав суп зеленью и черным молотым перцем.