Нутрициолог рассказала, о чем сигнализирует тяга к сладкому

У каждого человека есть вкусовые предпочтения, которые формируются еще внутриутробно, а затем дополняются вместе с расширяющимся рационом. Однако часто нас тянет к продуктам с определеным вкусом: соленому, сладкому, кислому и т.д. В этом случае организм сообщает, что наступил внутренний дисбаланс, пишет utro.ru.По словам нутрициолога Светланы Перес, важно, чтобы вкусы были сбалансированы, а у человека отсутствовала пищевая зависимость. По ее словам, тяга к сладкому говорит о том, что человек испытывает хронический стресс либо подсознательно стремится снять усталость за счет шоколада.