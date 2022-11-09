Нутрициолог рассказала, о чем сигнализирует тяга к сладкому

У каждого человека есть вкусовые предпочтения, которые формируются еще внутриутробно, а затем дополняются вместе с расширяющимся рационом. Однако часто нас тянет к продуктам с определеным вкусом: соленому, сладкому, кислому и т.д. В этом случае организм сообщает, что наступил внутренний дисбаланс, пишет utro.ru.По словам нутрициолога Светланы Перес, важно, чтобы вкусы были сбалансированы, а у человека отсутствовала пищевая зависимость. По ее словам, тяга к сладкому говорит о том, что человек испытывает хронический стресс либо подсознательно стремится снять усталость за счет шоколада.
«В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но еще и при остром дефиците магния, хрома, фосфора», – рассказала порталу Чемпионат.ру специалист.
Сладкое – это не только сахар, но и многоатомные спирты, фруктоза и лактоза. В избытке такой вкус может вызвать «закупорку» в организме на уровне кровообращения, пищеварения, дыхания, предупредила Перес.
Ранее психолог Илья Шабшин объяснил, как избавиться от привычки есть сладкое. По его словам, люди все чаще пытаются «заесть» сладким дискомфорт. Сначала нужно осознать его причину и постараться заменить привычку на более полезную. Психолог считает, что без работы с внутренними истоками проблемы менять пищевые привычки бесполезно.