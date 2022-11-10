Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая

Любители слишком горячего чая рискуют столкнуться с развитием рака пищевода. Об опасности напитка в беседе с News.ru рассказала гастроэнтеролог Татьяна Елисеева .

Она подчеркнула, что самый опасный диапазон кипятка — 60-75 градусов Цельсия. Специалист советует не пить кипяток и дождаться, когда напиток остынет. Определить, достаточно ли остыл чай, несложно: нужно взять чашку в руки, и если она будет обжигать, то стоит подождать еще немного.