Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
14 минут назад

Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая

Lenta.ru

Любители слишком горячего чая рискуют столкнуться с развитием рака пищевода. Об опасности напитка в беседе с News.ru рассказала гастроэнтеролог Татьяна Елисеева.

Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседница издания указала, что горячий чай раздражает чувствительные стенки пищевода, провоцируя негативные процессы в тканях.

Она подчеркнула, что самый опасный диапазон кипятка — 60-75 градусов Цельсия. Специалист советует не пить кипяток и дождаться, когда напиток остынет. Определить, достаточно ли остыл чай, несложно: нужно взять чашку в руки, и если она будет обжигать, то стоит подождать еще немного.

«Онкология пищевода — тяжелое и очень серьезное заболевание, предрасположенность к которому нередко передается через гены. В зоне особого риска также курильщики и злоупотребляющие алкоголем», — предупредила Елисеева.

Еда,Татьяна Елисеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители