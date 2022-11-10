Назван популярный соус, который может навредить организму

По словам специалистов, соус терияки придает еде интересный и более насыщенный вкус, но его регулярное употребление грозит проблемами со здоровьем.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Прежде всего нужно отметить, что это разновидность соевого соуса, которая содержит очень много соли. Высокое содержание натрия приводит к задержке воды в организме, повышает нагрузку на почки и может стать причиной повышения артериального давления. По этой причине любые продукты с высоким содержанием соли нужно употреблять с осторожностью.

Исследования показали, что соус терияки способен вызвать синдром раздраженного кишечника, пишет портал Eat This, Not That. По словам диетолога, в продукте содержатся ферментированные сахариды разных видов, которые усиливают симптомы болезни.

Кроме того, нужно помнить, что соус содержит очень много сахара и при постоянном потреблении может стать причиной накопления лишних килограммов.