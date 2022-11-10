Последний месяц осени — традиционное время корнеплодов, они будут радовать нас еще и всю зиму. Это настоящая кладовая полезных веществ, особенно тыква, о которой сегодня и пойдет речь.

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Сегодня на полках магазинов можно увидеть диковинные продукты, которые невозможно было даже представить лет 20-30 назад. Кулинарные блогеры тоже наперебой используют в рецептах всякую экзотику, и порой создается впечатление, что привычные овощи и фрукты совсем забыты. Безусловно, в авокадо много пользы, но бюджетным его никак не назовешь. А вот традиционные для нашего региона овощи — свекла, морковь, картофель, репа и тыква, вполне доступны для любого кошелька. Предлагаем все же прогуляться по овощному отделу супермаркета и обратить внимание именно на них, в частности на тыкву. Тем более, что сортов этого плода можно увидеть достаточно, а это позволит поэкспериментировать со вкусами. Тыква — это не только вкусно универсально (ее можно добавить хоть в суп, хоть сделать основой десерта), но еще и очень полезно.

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Пять причин включить в рацион тыкву

Низкая калорийность

Тыкву по праву можно назвать продуктом здорового питания, так как ко всем плюсам, о которых пойдет речь ниже, можно приплюсовать еще и низкую калорийности. 100 граммов мякоти тыквы содержат в среднем всего 20-40 ккал! Она может стать отличной основой для супа, салата, на основе тыквенного пюре готовят выпечку, запеченная тыква станет отличным гарниром. При этом плод практически не содержит жира, содержит белок и углеводы. Главное — не испортить тыкву способом приготовления. Например, не добавляйте к тыкве мед, запекайте ее с небольшим количеством оливкового масла с приправами, а при готовке тыквенного крем-супа выбирайте сливки с небольшой жирностью.

Содержание клетчатки

Пищевые волокна необходимы в рационе для комфортного пищеварения, здоровья ЖКТ, а также для здоровья кишечной микрофлоры. Специалисты по питанию рекомендуют включать в рацион не менее тридцати видов клетчатки в неделю, хотя среднестатистический россиянин не всегда насчитывает и десять. Отличным выбором расширять список станет включение в рацион тыквы. Регулярное употребление продуктов с большим содержанием клетчатки способствуют насыщению, а, значит, вы съедите меньше. Также клетчатка в тыкве в сочетании с другими в ней полезными веществами способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Кладезь полезных веществ

Тыква богата витаминами и минералами. Она содержит витамин А и его предшественник бета-каротин (его содержанию она обязана своим цветом), витамины С, Е, К, витамины группы В, а также минералами — железо, магний, калий, кальций, фосфор. Тыквенные семечки являются одним из чемпионом по содержанию цинка, всего 30 граммов семечек покроют почти 70% дневной потребности! В 100 граммах тыквы содержится треть суточной нормы витамина А и столько же бета-каротина. Эти вещества необходимы для зрения, красивой кожи и, конечно же, иммунитета. А в осенне-зимний период он нам особенно необходим. Помимо калия, кальция, магния тыква богата очень важным элементом — кремнием. Чтобы покрыть его потребность, вам понадобится около 150 граммов тыквы в сутки. Если у вас сухая кожа и ломкие ногти, обратите на это внимание, возможно, у вас его дефицит. Кремний также отвечает за синтез коллагена и эластина, а от этого напрямую зависит наш внешний вид. Хотите выглядеть моложе? Тыква вам в помощь. Высокое содержание фолиевой кислоты позволяет рекомендовать тыкву для употребления при беременности. Это вещество необходимо плоду для внутриутробного формирования нервной системы.

Показана при заболеваниях

Действительно, употребление в пищу тыквы показано при многих заболеваниях. Подойдет тыква для людей, которые имеют проблемы с ЖКТ, в частности повышенный уровень соляной кислоты в желудке и язве двенадцатиперстной кишки. Нет противопоказаний ее употребления и для диабетиков, наоборот, доктора акцентируют внимание на ее употреблении. На поздних стадиях сахарного диабета нельзя употреблять сырой тыквенный сок, однако для приготовленной тыквы таких ограничений нет. Она показана при заболеваниях поджелудочной железы и способствует секреции инсулина. Тыквенное масло и семечки обладают желчегонным эффектом (осторожно применять при камнях в желчном пузыре), помогают работе печени и снижают уровень холестерина.

От осенней хандры

Во-первых, тыква — это красиво, один ее яркий цвет на тарелке точно поднимет вам настроение! Во-вторых, сочетание витаминов, минералов, пектинов и органических кислот делает ее мощным оружием в борьбе со стрессом. А семена тыквы содержат аминокислоту триптофан, которая отвечает за выработку гормона счастья.