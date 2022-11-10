Диетолог рассказала о пользе меда при похудении

Диетолог Ирина Семакова рассказала, насколько мед будет полезен при похудении.
Ирина Семакова рассказала, что часто, когда человек садится на диету, он убирает из своего рациона все сладости и калорийную еду. Это может привести к дальнейшим срывам, стрессам и нервным сдвигам.
– Чтобы оставить в своей жизни хоть немного счастья, нужно в рацион добавить мед, но главное – не переборщить. Несмотря на сладость этого продукта, он помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс, – объяснила диетолог.
Специалист уточнила, что иногда люди "сидят на специальных медовых диетах". Однако так делать не рекомендуется.
Отмечается, что для того, чтобы мед оказывал пользу при похудении, его необходимо правильно выбрать. Важно , чтобы он был натуральным. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Ирина Семакова уточнила, что дневная норма меда не должна превышать 100 гр.