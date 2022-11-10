Диетолог рассказала о пользе меда при похудении

Диетолог Ирина Семакова рассказала, насколько мед будет полезен при похудении.

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Ирина Семакова рассказала, что часто, когда человек садится на диету, он убирает из своего рациона все сладости и калорийную еду. Это может привести к дальнейшим срывам, стрессам и нервным сдвигам.

– Чтобы оставить в своей жизни хоть немного счастья, нужно в рацион добавить мед, но главное – не переборщить. Несмотря на сладость этого продукта, он помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс, – объяснила диетолог.

Специалист уточнила, что иногда люди "сидят на специальных медовых диетах". Однако так делать не рекомендуется.