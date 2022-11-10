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1 час назад

Как правильно выбрать сладкую и невяжущую хурму

runews24.ru

Поздней осенью и зимой в магазинах можно найти множество плодов хурмы. Однако некоторые из них оказываются вяжущими и не особо сладкими.

Как правильно выбрать сладкую и невяжущую хурму
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы Food ru сообщили, вкусовые особенности таких фруктов зависят от содержания танинов. В незрелых плодах их больше, поэтому они вяжут.

Лучше всего покупать сорт хиакуме или «королёк». Такая хурма довольно крупная, цвет у неё варьируется от жёлтого до коричневого, мякоть нежная и сладкая. При этом она не вяжет.

Зенджи-мару называют шоколадной хурмой, потому что плод красивого коричневого цвета. Вкус у него очень сладкий, но есть много косточек.

Шарон – это бескосточковый сорт, его вывели в результате скрещивания хурмы и яблони. Плод небольшой, но сочный, имеет нежный вкус и тонкий аромат.

Красный бриллиант – это испанская хурма, которую выращивают в Валенсии. В плоде совсем нет косточек и вязкости.

При выборе хурмы в магазине нужно обращать внимание на цвет. Он должен быть равномерного цвета красно-оранжевого или коричневого цветов.

Кожица должна быть почти прозрачной, а упругость плода говорит о том, что хурма спелая. Листья у плодоножки должны быть сухими.

Еда,
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