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1 час назад

Как подготовиться к Рождественскому посту

Мир24иещё 1

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, как подготовиться к Рождественскому посту, который начнется 28 ноября.

Как подготовиться к Рождественскому посту
Фото: unsplashunsplash

Врач отметила, что одним из важных для человека элементов является белок животного происхождения. Его можно получить из мяса, птицы, молочных продуктов. Поэтому до поста стоит принимать комплекс поливитаминных препаратов.

— Во время поста может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов — А, D. Витамин А лучше употреблять в форме ретинола, который содержат как раз продукты животного происхождения: желтки яиц, жирные молочные продукты, — пояснила эксперт.

Кроме того, в организм в обязательном порядке должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которые необходимы для работы буквально всех клеток.

По словам эксперта, прием витаминов нужно начать ужен сейчас. Также важно, чтобы перед постом рацион был полноценным и сбалансированным, передает Life.ru.

Еда,
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