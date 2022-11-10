Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, как подготовиться к Рождественскому посту, который начнется 28 ноября.

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Врач отметила, что одним из важных для человека элементов является белок животного происхождения. Его можно получить из мяса, птицы, молочных продуктов. Поэтому до поста стоит принимать комплекс поливитаминных препаратов.

— Во время поста может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов — А, D. Витамин А лучше употреблять в форме ретинола, который содержат как раз продукты животного происхождения: желтки яиц, жирные молочные продукты, — пояснила эксперт.

Кроме того, в организм в обязательном порядке должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которые необходимы для работы буквально всех клеток.