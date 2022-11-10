7 продуктов, которые нельзя подогревать в микроволновке

Это опасно для здоровья, а еще лишает любимые блюда полезных веществ.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Микроволновка стала незаменимым помощником на кухне для большинства занятых хозяек: она всего за пару минут подогревает еду без лишней посуды. Но специалисты считают, что далеко не все продукты можно отправлять в микроволновую печь: некоторые из них портят технику, а другие, если подогреть их таким способом, могут навредить здоровью.

Видео дня

Яйца

В сети множество рецептов и лайфхаков, позволяющих почти мгновенно сварить яйцо в микроволновке, но во время нагревания белок расширяется, внутри образуется пар и повышается давление. Велик риск, что, как только вы решите почистить яйцо, оно взорвется в руках.

Острый перец

Блюда со свежим острым перцем в микроволновой печи могут превратиться в самодельный перцовый балончик: вещество капсаицин, отвечающий за жгучесть и остроту овоща, превращается в аэрозоль. Когда дверь откроется, появится риск получить ожог слизистых.

Замороженное мясо

Во многих печах предусмотрен режим разморозки, но пользоваться им — не лучшая идея, особенно если речь идет о замороженном мясе. Такой быстрый способ повысить температуру продукта приводит к взрывному размножению бактерий, а после приготовления размороженной в микроволновке свинины или птицы есть риск получить пищевую инфекцию.

Кисломолочные продукты

Многие предпочитают пить кефир или йогурт комнатной температуры или даже немного теплее, но лучше заранее достать кисломолочные продукты из холодильника заранее и дать им согреться естественным способом. При нагревании в микроволновке полезные бактерии погибнут, а напиток станет пустым. Изменится и вкус любимого йогурта, а если немного его передержать, продукт может свернуться.

Соски и колбаса

Кажется, какая разница — сварить сосиски или подогреть их в микроволновке. Но, если второй способ вы выбираете постоянно, серьезно вырастает риск сердечных заболеваний, ведь при таком нагревании в сосисках появляются продукты нагревания холестериновых кислот.

Картофель

Крахмал в картофеле при нагревании в микроволновой печи подвергается гидролизу, а выделившиеся вещества губительно влияют на поджелудочную железу, приводя к серьезным недугам.

Грибы