7 продуктов, которые нельзя подогревать в микроволновке

Это опасно для здоровья, а еще лишает любимые блюда полезных веществ.
Микроволновка стала незаменимым помощником на кухне для большинства занятых хозяек: она всего за пару минут подогревает еду без лишней посуды. Но специалисты считают, что далеко не все продукты можно отправлять в микроволновую печь: некоторые из них портят технику, а другие, если подогреть их таким способом, могут навредить здоровью.
В сети множество рецептов и лайфхаков, позволяющих почти мгновенно сварить яйцо в микроволновке, но во время нагревания белок расширяется, внутри образуется пар и повышается давление. Велик риск, что, как только вы решите почистить яйцо, оно взорвется в руках.
Блюда со свежим острым перцем в микроволновой печи могут превратиться в самодельный перцовый балончик: вещество капсаицин, отвечающий за жгучесть и остроту овоща, превращается в аэрозоль. Когда дверь откроется, появится риск получить ожог слизистых.
Во многих печах предусмотрен режим разморозки, но пользоваться им — не лучшая идея, особенно если речь идет о замороженном мясе. Такой быстрый способ повысить температуру продукта приводит к взрывному размножению бактерий, а после приготовления размороженной в микроволновке свинины или птицы есть риск получить пищевую инфекцию.
Многие предпочитают пить кефир или йогурт комнатной температуры или даже немного теплее, но лучше заранее достать кисломолочные продукты из холодильника заранее и дать им согреться естественным способом. При нагревании в микроволновке полезные бактерии погибнут, а напиток станет пустым. Изменится и вкус любимого йогурта, а если немного его передержать, продукт может свернуться.
Кажется, какая разница — сварить сосиски или подогреть их в микроволновке. Но, если второй способ вы выбираете постоянно, серьезно вырастает риск сердечных заболеваний, ведь при таком нагревании в сосисках появляются продукты нагревания холестериновых кислот.
Крахмал в картофеле при нагревании в микроволновой печи подвергается гидролизу, а выделившиеся вещества губительно влияют на поджелудочную железу, приводя к серьезным недугам.
Белок в грибах меняется после приготовления, поэтому подогревать готовые шампиньоны или вешенки опасно: видоизмененный белок может быть опасен для кишечника.