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1 час назад

Почему у зимних сортов груш слишком твердая мякоть

Крестьянская жизнь

По какой причине зимние сорта груш содержат такие твердые вкрапления в мякоти, что о них зубы сломать можно? Почему летом такого в грушах не наблюдается? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».

Почему у зимних сортов груш слишком твердая мякоть
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Со слов агронома Татьяны Орловой, жесткость присуща всем сортам груш позднего срока созревания до определенного момента.

«И только в лежке они становятся сочными и мягкими. Но если груша уже спелая, а в ней чувствуются твердые, будто каменные, вкрапления, то это может говорить о нехватке бора», – поясняет специалист.

Для груш некоторых сортов в принципе характерна каменистость. Приходится есть аккуратно.

«Хочу отметить, что это не зимние сорта груши. Зимние будут готовы к употреблению только к декабрю, не раньше. Если их сейчас снять и покушать, то они как камень. Это либо позднелетний сорт, либо осенняя груша. Хотя даже осенние сейчас не дошли до съедобного состояния, до спелости», – говорит Татьяна Орлова.

Еда,Алеся Котова,Татьяна Орлова,
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