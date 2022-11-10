Почему у зимних сортов груш слишком твердая мякоть

«Хочу отметить, что это не зимние сорта груши. Зимние будут готовы к употреблению только к декабрю, не раньше. Если их сейчас снять и покушать, то они как камень. Это либо позднелетний сорт, либо осенняя груша. Хотя даже осенние сейчас не дошли до съедобного состояния, до спелости», – говорит Татьяна Орлова.