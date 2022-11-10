Почему у зимних сортов груш слишком твердая мякоть

По какой причине зимние сорта груш содержат такие твердые вкрапления в мякоти, что о них зубы сломать можно? Почему летом такого в грушах не наблюдается? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».
Со слов агронома Татьяны Орловой, жесткость присуща всем сортам груш позднего срока созревания до определенного момента.
«И только в лежке они становятся сочными и мягкими. Но если груша уже спелая, а в ней чувствуются твердые, будто каменные, вкрапления, то это может говорить о нехватке бора», – поясняет специалист.
Для груш некоторых сортов в принципе характерна каменистость. Приходится есть аккуратно.
«Хочу отметить, что это не зимние сорта груши. Зимние будут готовы к употреблению только к декабрю, не раньше. Если их сейчас снять и покушать, то они как камень. Это либо позднелетний сорт, либо осенняя груша. Хотя даже осенние сейчас не дошли до съедобного состояния, до спелости», – говорит Татьяна Орлова.