Рецепты царской России. Говядина «Гусарская печень»

Кусок говядины (1,2 кг) без жира и кости хорошенько отбить, посолить. Слегка пожарить мясо в духовке или на вертеле (можно использовать вертел в духовке). Надрезать поджаренное мясо наискось в несколько слоев, тонкими ломтями. Сделать фарш: мелко порезать две луковицы, влить в лук 100 грамм сливочного растопленного масла, или свежего оливкового, потереть 50 грамм сыра, выбить два яйца, покрошить 200 грамм белого хлеба, добавить соль и перец. Перемешать в густую массу. Нафаршировать мясо фаршем, перевязать его шпагатом, положить в кастрюлю с крышкой, или в духовку. Тушить мясо в духовке или в кастрюле примерно полчаса.