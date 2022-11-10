Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Рецепты царской России. Говядина «Гусарская печень»

Passion.ru
Ингредиенты:
  • говядина,
  • сливочное масло,
  • репчатый лук,
  • черный перец,
  • соль,
  • сыр,
  • белый хлеб,
  • куриное яйцо.
Рецепты царской России. Говядина «Гусарская печень»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Кусок говядины (1,2 кг) без жира и кости хорошенько отбить, посолить. Слегка пожарить мясо в духовке или на вертеле (можно использовать вертел в духовке). Надрезать поджаренное мясо наискось в несколько слоев, тонкими ломтями. Сделать фарш: мелко порезать две луковицы, влить в лук 100 грамм сливочного растопленного масла, или свежего оливкового, потереть 50 грамм сыра, выбить два яйца, покрошить 200 грамм белого хлеба, добавить соль и перец. Перемешать в густую массу. Нафаршировать мясо фаршем, перевязать его шпагатом, положить в кастрюлю с крышкой, или в духовку. Тушить мясо в духовке или в кастрюле примерно полчаса.

Историческая справка:

Слово «говядина» произошло от древнерусского «говадо», что означает «крупный рогатый скот».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители