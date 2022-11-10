Продукты, которые можно съесть, когда очень хочется сладкого

Принято считать, что сладости — это не только лакомство, но и источник энергии. Сладкое может на время повысить активность мозга и тела, вот только за такую дозаправку приходится расплачиваться здоровьем и фигурой. Но если мозг настойчиво сигналит «не могу жить без сладкого», то что это значит? Гастроэнтеролог Александра Яковлева разъяснила, чего может не хватать нашему организму и чем можно заменить шоколадки и тортики.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Во-первых, давайте разберёмся, о чём может говорить непреодолимая тяга к сладкому. За зависимостью от сладостей могут скрываться не просто особенности вкусовых предпочтений, а дефицит важных для организма веществ и микроэлементов. В этом случае сластёнами становятся поневоле.

Видео дня

Вероятно, одной из причин может быть то, что нам не хватает триптофана и позитива. Нередко, когда мы грустим, хочется съесть шоколадку. Дело в том, что это лакомство содержит аминокислоту триптофан, которая помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью. К тому же этот элемент стимулирует выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина.

Если тяга к шоколаду стала чересчур сильной, но вы хотите отказаться от этого лакомства, есть менее сладкие и более полезные варианты.

Например, заменить шоколад можно на… шпинат, картофель, молочные продукты, яйца, мясо птицы, лосося или скумбрию. Справиться с дефицитом триптофана также помогут умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима сна.

Если вам хочется сладкого и при этом вы постоянно устаёте и даже грустите, то можно пропить курс препаратов триптофана. Но тут нужно одобрение врача.

Пристрастие к сладкому может быть признаком нехватки хрома. Он помогает контролировать уровень гормона инсулина и защищает организм от резких колебаний количества сахара крови. Это защищает нас от сахарного диабета.

Кстати, обратите внимание, что чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма.

Для борьбы с дефицитом хрома подойдут субпродукты, говядина, мясо курицы, картофель, брокколи, спаржа, зерновые и бобовые. Однако корректировка рациона не всегда может восполнить нехватку этого элемента. Часто более оптимальным вариантом становятся препараты хрома, которые может подобрать специалист.

Также на фоне частых стрессов организму необходим магний, который, конечно же, есть в шоколаде. Но помимо шоколада, магний запрятан в бананах, авокадо, сладком перце, яблоках, а также морской рыбе, морской капусте и морепродуктах. Поэтому можно найти несладкую и полезную альтернативу.

Если острое желание сладкого накрыло внезапно, то, возможно, организму не хватает глюкозы. Это вещество считается одним из главных источников энергии.

Чтобы взбодриться, многие предпочитают наспех съесть булочку и продолжить работать. К сожалению, такой вариант обеспечит лишь непродолжительный эффект. Так что вместо неполезного перекуса лучше выделить время на полноценный приём пищи.