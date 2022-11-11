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2 часа назад

Раскрыто разрушительное воздействие фастфуда на мозг

Москва24иещё 1

Регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость и может привести к деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Раскрыто разрушительное воздействие фастфуда на мозг
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Сочетание жира с солью воздействует на опиоидную зону в структурах головного мозга. В результате вырабатываются дофаминовые компоненты, благодаря которому такой продукт хочется есть снова и снова", – пояснила эксперт.

По ее словам, увлечение фастфудом может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа и абдоминальному ожирению, что в конечном итоге провоцирует поражение гиппокампа (отдела головного мозга).

Еда,Диеты,Маргарита Королева,
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