Раскрыто разрушительное воздействие фастфуда на мозг

Регулярное употребление фастфуда вызывает зависимость и может привести к деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Сочетание жира с солью воздействует на опиоидную зону в структурах головного мозга. В результате вырабатываются дофаминовые компоненты, благодаря которому такой продукт хочется есть снова и снова", – пояснила эксперт.
По ее словам, увлечение фастфудом может привести к избытку массы тела, нарушению метаболических процессов, инсулинорезистентности, сахарному диабету второго типа и абдоминальному ожирению, что в конечном итоге провоцирует поражение гиппокампа (отдела головного мозга).