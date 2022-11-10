Раскрыта польза кефира перед сном

Полезный кисломолочный продукт, который легко найти в любом продуктовом, давно завоевал любовь наших соотечественников. Немудрено: кефир относится к натуральным пребиотикам, нормализующим микрофлору кишечника. В его составе есть лакто- и бифидобактерии, а также большое количество витаминов группы B и микроэлементов. Особенно полезно пить его перед сном, и вот почему.

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Стакан (а то и два) кефира перед сном способны за ночь восстановить микрофлору в кишечнике. За 8 часов, а именно столько советуют спать врачи, кисломолочные бактерии успевают быстро, эффективно и мягко очистить пищеварительную систему от накопившихся в ней шлаков. Это поможет, в том числе, избежать запоров.

Кефир подавляет аппетит — поэтому на ночь он отлично подойдёт сидящим на диете.

Некоторые считают, что алкоголь помогает лучше уснуть. Так вот, не стоит слушать подобных мнений: кефир улучшает сон гораздо эффективнее. Да и настроение поднимает. Всё благодаря молочным белкам — источнику триптофана, который организм превращает в серотонин, так называемый гормон радости.

Наконец — благодаря кефиру, наши кости становятся крепче. Пока мы спим, организм куда лучше усваивает кальций, которого в избытке в этом замечательном напитке.