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34 минуты назад

Как сварить идеальную молочную кашу

Мира Маркина

Утренняя каша на молоке — отличный вариант для начала дня. Однако далеко не у всех получается правильно приготовить это простейшее блюдо. Какие секреты нужно знать, чтобы сделать идеальный завтрак, читайте в материале «Рамблера».

Как сварить идеальную молочную кашу
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

У одних каша то и дело пригорает ко дну кастрюли, а у других постоянно убегает за ее пределы, создавая еще и дополнительные проблемы в виде чистки плиты. К счастью, эти неприятности легко избежать. И вот как.

Чтобы молоко быстро вскипело, но не убежало, используются две хитрости. На дно кастрюльки предварительно добавляют ложку сахара, а ее края смазывают сливочным маслом. А чтобы молоко не пригорало, в самом начале приготовления каши нужно заполнить дно кастрюли холодной водой, а уже потом наливать туда молоко.

Еще один момент: самая распространенная ошибка при приготовлении молочных каш — варить ее до полной готовности. Для того, чтобы блюдо вышло идеальным, достаточно снять кастрюлю с огня за несколько минут до того, как крупа полностью развариться, и дать каше настояться.

Еда,
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