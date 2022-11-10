Как сварить идеальную молочную кашу

Утренняя каша на молоке — отличный вариант для начала дня. Однако далеко не у всех получается правильно приготовить это простейшее блюдо. Какие секреты нужно знать, чтобы сделать идеальный завтрак, читайте в материале «Рамблера».

У одних каша то и дело пригорает ко дну кастрюли, а у других постоянно убегает за ее пределы, создавая еще и дополнительные проблемы в виде чистки плиты. К счастью, эти неприятности легко избежать. И вот как.

Чтобы молоко быстро вскипело, но не убежало, используются две хитрости. На дно кастрюльки предварительно добавляют ложку сахара, а ее края смазывают сливочным маслом. А чтобы молоко не пригорало, в самом начале приготовления каши нужно заполнить дно кастрюли холодной водой, а уже потом наливать туда молоко.