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1 час назад

Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям

Мослента

Причины вечерней тяги к сладостям раскрыла в беседе с радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям
Фото: МослентаМослента

«Во-первых, к вечеру человек устает от всего, что накопилось за день, поэтому хочет расслабиться. Речь не только про посидеть в тишине, но и про сокращение негативных эмоций, а проще всего это сделать с помощью сладкого. Во-вторых, дело в том, что вечером в организме максимально активен инсулин. Это гормон, который повышает тягу к сладкому», — сказала специалист.

При тяге к сладостям Павлова посоветовала переключиться на сахарозаменители. Среди натуральных веществ — стевия и эритрит, а синтетическое — сукралоза. Все они позволят получить психологическое и эмоциональное удовлетворение, но не добавят лишних калорий в рацион и не будут стимулировать синтез инсулина, заявила врач.

Еда,
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