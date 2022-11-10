Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям

«Во-первых, к вечеру человек устает от всего, что накопилось за день, поэтому хочет расслабиться. Речь не только про посидеть в тишине, но и про сокращение негативных эмоций, а проще всего это сделать с помощью сладкого. Во-вторых, дело в том, что вечером в организме максимально активен инсулин. Это гормон, который повышает тягу к сладкому», — сказала специалист.