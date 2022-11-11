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1 час назад

6 эффектов для здоровья от поедания белого риса

Ferra.ruиещё 1

Белый рис — один из самых популярных видов. Он имеет плохую репутацию из-за того, что обрабатывается, и коричневый рис считается более полезным. Издание Eat this, not that! подробно рассказало, что же происходит с организмом от белого риса.

6 эффектов для здоровья от белого риса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Вы будете получать здоровую клетчатку и другие питательные вещества.

В 100 граммах белого риса содержится почти один грамм клетчатки. Конечно, в коричневом рисе её больше, но тем не менее. Кроме того, белый рис содержит витамины и минералы, такие как цинк, селен, ниацин, фолат, фосфор и витамин B6.

2. У вас может быть больше энергии.

Белый рис — это источник углеводов, который является «топливом» для тела. Витамины тоже могут помочь поддерживать уровень энергии.

3. У вас могут быть более крепкие кости.

В белом рисе содержится марганец, который полезен для костей.

4. Может увеличиться риск развития диабета второго типа.

Одно большое исследование показало, что употребление более пяти порций белого риса в неделю приводит к повышенному риску диабета второго типа.

5. Вы можете съесть много мышьяка.

Он был обнаружен в рисе, поэтому, когда вы едите его, вы потребляете и мышьяк.

6. Вы можете стать более склонны к развитию метаболического синдрома.

Хотя необходимы дополнительные данные, некоторые исследования предполагают связь между потреблением белого риса и риском метаболического синдрома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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