6 эффектов для здоровья от белого риса

Белый рис — один из самых популярных видов. Он имеет плохую репутацию из-за того, что обрабатывается, и коричневый рис считается более полезным. Издание Eat this, not that! подробно рассказало, что же происходит с организмом от белого риса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Вы будете получать здоровую клетчатку и другие питательные вещества.

В 100 граммах белого риса содержится почти один грамм клетчатки. Конечно, в коричневом рисе её больше, но тем не менее. Кроме того, белый рис содержит витамины и минералы, такие как цинк, селен, ниацин, фолат, фосфор и витамин B6.

2. У вас может быть больше энергии.

Белый рис — это источник углеводов, который является «топливом» для тела. Витамины тоже могут помочь поддерживать уровень энергии.

3. У вас могут быть более крепкие кости.

В белом рисе содержится марганец, который полезен для костей.

4. Может увеличиться риск развития диабета второго типа.

Одно большое исследование показало, что употребление более пяти порций белого риса в неделю приводит к повышенному риску диабета второго типа.

5. Вы можете съесть много мышьяка.

Он был обнаружен в рисе, поэтому, когда вы едите его, вы потребляете и мышьяк.

6. Вы можете стать более склонны к развитию метаболического синдрома.

Хотя необходимы дополнительные данные, некоторые исследования предполагают связь между потреблением белого риса и риском метаболического синдрома.