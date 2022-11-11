Диетолог рассказала о причинах зависимости от чипсов

«Одна из моих учениц обожает чипсы. Это реально зависимость. Там есть те самые вредные компоненты — акриламид, например. Это как у курильщика: пишут, что приводит к раку, приводит к импотенции — это не всегда останавливает человека с компульсивными наклонностями. Люди, которым нравится такая еда, иногда не могут остановиться. Там сочетание очень хитрое. С одной стороны, во многих этих продуктах могут присутствовать усилители вкуса. Пресловутый глутамат натрия делает любую еду сильно привлекательной для нашего мозга, наших вкусовых сосочков. Чувствовать языком то, что нам приносит временное облегчение. Хочется чего-то, чего не хватает в жизни».