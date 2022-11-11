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52 минуты назад

Чем заменить кофе по утрам: семь бодрящих альтернатив

РИА "ФедералПресс"

Если по каким-то причинам человеку необходимо отказаться от кофе, но начинать день без привычного напитка сложно, можно перейти на альтернативу. Диетолог Гульшат Сираева привела несколько вариантов и содержащих кофеин, и схожих по вкусу и запаху.

Чем заменить кофе по утрам: семь бодрящих альтернатив
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Многие люди любят кофе, но из-за высокого содержания в нем кофеина в некоторых ситуациях требуется найти замену бодрящему напитку. Сегодня на прилавках можно найти различные альтернативы – от привычных до экзотических», – приводит слова врача «Доктор Питер».

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Черный чай

Черный чай является отличной заменой кофе. В нем есть кофеин, но его количество можно регулировать крепостью напитка. В свежем чае его меньше, чем в том, что долгое время настаивался в заварнике, отметила Сираева.

Зеленый чай

Эта разновидность чая тоже относится к бодрящим напиткам, хотя и кофеина в нем значительно меньше, чем в черном.

Какао

В какао мало кофеина, всего 0,2 %. Но этот напиток приятен по вкусу, поэтому для кого-то может стать полноценной заменой кофе.

Цикорий

Популярный заменитель кофе без кофеина. По вкусу и запаху он максимально похож на излюбленный напиток. Диетолог заметила, что цикорий полезен для кишечника – в нем содержится больше 70 % инулина (пробиотик, поддерживающий рост полезной микрофлоры).

«Утром такой напиток заряжает энергией, а в обед повышает эмоциональный тонус», – дополнила врач.

Кофе из желудей

Его готовят так же, как и обычный кофе, только в его составе перемолотые дубовые желуди. Он обладает терпким вкусом, немного горчит, что очень напоминает привычный напиток. В кофе из желудей отсутствует кофеин, но он содержит кверцетин – антиоксидант и противовоспалитель.

Обжаренный ячмень

Напиток готовится из ячменного зерна, который долгое время жарят, а потом заливают горячей водой и настаивают. Он напоминает кофе, но в нем нет кофейна. Зато обжаренный ячмень богат белком, клетчаткой, ферментами и витаминами.

«Золотой» латте с куркумой

Такой латте готовят из молока с добавлением куркумы. Напиток такой же бодрящий, как кофе, но без кофеина. Куркума – стимулятор иммунной системы. Она положительно сказывается на метаболизме, тонусе кожи и памяти.

«По вкусу он далек от кофе, но многим очень нравится», – заключила Сираева.

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