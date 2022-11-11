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1 час назад

Рецепт фаршированного батона к Новому году: видео

Катерина Саломе

Скоро новый год, а это значит, что пора начинать составлять меню праздничных блюд. При этом важно максимально облегчить задачу, выбрав простые рецепты, чтобы не потратить все силы на приготовление еды в канун волшебной ночи.

Блогер @foodzorsk в своем TikTok-аккаунте рассказал о необычных закусках из батона. Делаются они максимально быстро и получаются очень вкусными.

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Повар использовал колбасу, овощи и творожный сыр для первой фаршированной буханки и рыбу, зелень, яйца и сыр — для второй. Приготовление займет не более 20 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить домашний сыр из кефира.

Еда,Видео,
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