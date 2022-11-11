Что полезного съесть, когда хочется сладкого

Страстная тяга к сладкому может быть сигналом дефицитов в организме.

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"Осенняя меланхолия толкает к круассану с чашкой кофе? Неудачный день на работе заставляет купить пачку чипсов? Эмоции и плохое настроение часто приводят человека к сладостям, фастфуду и другим пищевым источникам эндорфинов. Знаю, что с плохим настроением нужно бороться другими способами", - отмечает Ната Гончар, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ).

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Желание съесть сладкое или вредное часто вызвано эмоциональным голодом или дефицитами в организме. Любовь к сладостям говорит о недостатке хрома, фосфора, серы и триптофана. Чтобы восполнить запасы хрома, нужно есть брокколи, виноград, твёрдые сыры и курицу, а для фосфора — говядину, рыбу, яйца, орехи и овощи.

Большое количество триптофана содержится в сырах, изюме и шпинате. Жирную пищу чаще всего хочется при нехватке кальция, поэтому нужно есть больше молочных продуктов, сыра, зелёных листовых овощей.

Большинство людей заедают негативные эмоции, подчиняясь эмоциональному голоду. После сладкого человек ненадолго чувствует себя лучше, но такая помощь приводит к перееданию и лишним килограммам.

Полезные аналоги против грусти и тоски

Чтобы поднять настроение и повысить уровень магния, нужно есть полезные аналоги. Шоколадную плитку можно заменить орехами, семечками, бананами или авокадо.

Для замены булочек, плюшек, пирожных подойдут яйца, орехи и рыба — это богатые источники незаменимых аминокислот. Именно дефицит аминокислот провоцирует желание съесть хлебобулочное изделие, сдобренное сахаром или сладкой начинкой.

Если плохое настроение хочется заесть жирными чипсами — организму явно не хватает жиров. В этом случае трансжировое лакомство лучше заменить орехами (особенно миндалём и кешью). Но и здесь не стоит увлекаться и переедать, так как орехи — высококалорийный продукт.

Фастфуд, бутерброды и продукты из разряда «разогреть в микроволновке» нужно заменить полноценным приёмом пищи, потому что скорее всего вы испытываете естественный голод.

Поймите, что шоколадные батончики, бургеры, снеки, печенье, газировка — это джанк-фуд, то есть мусорная еда, которая не несёт в себе никакой пользы, а лишь пустые калории.

Кстати, альтернативой сладкой газировке и сокам из пакетов могут стать минеральная вода, обычная вода, морсы без сахара. Зачастую потребность в газировке говорит о том, что организму требуется восполнить водный баланс.

Если же человеку хочется выпить спиртного или съесть конфету с коньяком, ему стоит восполнить дефицит калия и кальция. Для этого хорошо подойдут цитрусовые, морская капуста, лосось, орехи, фасоль.

Любимая пицца под вечерний кинопросмотр говорит о дефиците жирных кислот. Где брать полезные жирные кислоты? Из рыбы, конечно. Рекомендую приготовить стейк из лосося или съесть горсть грецких орехов.

В качестве полезных сладостей рекомендую свой топ полезных альтернатив.

Урбеч — отличная альтернатива шоколадным пастам с химическими добавками. Для усиления мозговой и физической деятельности достаточно съедать на завтрак цельнозерновой тост с урбечом из любого ореха.

Манго без сахара — полезная сладость для любителей чаепития. В магазинах огромный выбор разных сортов сушёного фрукта, без добавления сахара, родом из Вьетнама, Индии и Таиланда.

Манго — источник растительной клетчатки и пищевых волокон, которые играют роль эффективного адсорбента: впитывают токсины и отравляющие вещества, а после выводят их из организма. Кроме того, сухофрукт улучшает работу желудочно-кишечного тракта и пищеварения.

В 100 г сухофрукта содержится пятая часть суточной нормы витамина А, который улучшает регенерацию клеток и поддерживает иммунитет. Манго поддерживает работу нервной системы, улучшает сон, борется со стрессом и депрессией. Такое лакомство поможет справиться с синдромом выгорания и хронической усталостью и отлично поднимет настроение!

Яблочная пастила без сахара. Натуральную фруктовую пастилу готовят из свежих яблок без добавления сахара и подсластителей, ГМО, консервантов и красителей.

Щадящая технология производства позволяет сохранить полезные свойства яблок, витамины и минералы.

Идеальный состав пастилы:

свежие яблоки;

сорбат калия.

Яблочный десерт не содержит глютена, богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Углеводы пастилы преобразуются в энергию и надолго заряжают организм бодростью. Это полезное и вкусное лакомство для всей семьи.

Мороженое из авокадо на пользу здоровью

Лакомство может быть не только вкусным, но и полезным. Я докажу это с помощью рецепта мороженого из авокадо. Этот десерт станет прекрасной заменой классическому пломбиру, поможет сохранить стройность и наполнит организм нужными для здоровья кожи жирами и витаминами.

Ингредиенты для мороженого: авокадо — 2 шт.;

смесь стевии и эритрита — 1 ст.л.;

кокосовое молоко — 200 мл.;

лайм или лимон — 1 шт.;

мята — 1 веточка.

Способ приготовления: Очистить и нарезать авокадо. Выжать сок из лайма или лимона. Смешать все ингредиенты в блендере — авокадо, сок лимона/лайма, стевию, кокосовое молоко. Переложить полученную смесь в контейнер (формочки для мороженого) и убрать в морозильную камеру на несколько часов. При подаче украсить мороженое несколькими листочками мяты.

Полноценное питание и разнообразный рацион защитят от внезапных желаний съесть пару-тройку пирожных или комбо в ресторане фастфуда.

Если человек замечает частую тягу к сладостям, снекам и жирной пище, возможно, ему нужно пересмотреть своё питание и обратить внимание на дефициты.