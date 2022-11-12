Видео: как приготовить азиатский суп за 15 минут

В кипящей воде отварите лапшу удон.

В другой емкости для начала обжарьте специи (чили, красный перец, чеснок и имбирь).

Основа любого азиатского супа — это лапша и наваристый бульон. В остальном смело можно экспериментировать. "Рамблер" покажет один из вариантов быстрого супа, который можно приготовить как на семейный, так и на дружеский ужин.