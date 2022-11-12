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1 час назад

Видео: как приготовить азиатский суп за 15 минут

Даша Краснова
Основа любого азиатского супа — это лапша и наваристый бульон. В остальном смело можно экспериментировать. "Рамблер" покажет один из вариантов быстрого супа, который можно приготовить как на семейный, так и на дружеский ужин.
  • В кипящей воде отварите лапшу удон.
  • В другой емкости для начала обжарьте специи (чили, красный перец, чеснок и имбирь).
Кстати, сковорода вок отлично подходит для приготовления азиатских блюд, так как в ней можно и жарить продукты, и варить супы.
  • Затем постепенно начинайте добавлять овощи во вкусу. В нашем случае это лук, морковь, кабачок и грибы двух видов (шампиньоны и шиитаке).
  • Затем добавьте к овощам ореховую и соевую пасту, устречный соус и соевый соус, а после залейте получившуюся массу водой.
Обратите внимание, что солить суп не нужно, так как азиатские пасты итак достаточно соленые.
  • Затем влейте к овощам воду (овощной, куриный или говяжий бульон) и дайте бульону вскипеть.

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Если есть необходимость добавить в суп белок, можно использовать нарезанные тонкими слайсами кусочки мяса, птицы, креветки или тофу.
  • Затем добавьте отваренную лапшу, зелень и вареное яйцо.
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