Видео: как приготовить азиатский суп за 15 минут

Основа любого азиатского супа — это лапша и наваристый бульон. В остальном смело можно экспериментировать. "Рамблер" покажет один из вариантов быстрого супа, который можно приготовить как на семейный, так и на дружеский ужин.
В кипящей воде отварите лапшу удон.
В другой емкости для начала обжарьте специи (чили, красный перец, чеснок и имбирь).
Кстати, сковорода вок отлично подходит для приготовления азиатских блюд, так как в ней можно и жарить продукты, и варить супы.
Затем постепенно начинайте добавлять овощи во вкусу. В нашем случае это лук, морковь, кабачок и грибы двух видов (шампиньоны и шиитаке).
Затем добавьте к овощам ореховую и соевую пасту, устречный соус и соевый соус, а после залейте получившуюся массу водой.
Обратите внимание, что солить суп не нужно, так как азиатские пасты итак достаточно соленые.
Затем влейте к овощам воду (овощной, куриный или говяжий бульон) и дайте бульону вскипеть.