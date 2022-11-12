Для завтрака или на полдник: готовим овсяно-банановые панкейки

Блинчики стали для многих привычным завтраком, а также вариантом перекуса, в них можно завернуть любую начинку. Предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить панкейки на основе из овсянки и банана. В дополнение можно использовать любые ягоды или мелко нарезанные фрукты.
В глубокую миску всыпать овсяные хлопья, очищенные бананы, яйцо, мед, молоко, разрыхлитель, ванилин и корицу. Погружным блендером пробить все ингредиенты до однородной массы. Добавить малину и перемешать лопаточкой. Малину можно заменить на любые ягоды или мелко нарезанные фрукты. В сковороду налить растительное масло. Выкладывать по 2 столовые ложки смеси на горячую сковороду. Жарить на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны.