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2 часа назад

Для завтрака или на полдник: готовим овсяно-банановые панкейки

Eva.ru

Блинчики стали для многих привычным завтраком, а также вариантом перекуса, в них можно завернуть любую начинку. Предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить панкейки на основе из овсянки и банана. В дополнение можно использовать любые ягоды или мелко нарезанные фрукты.

Для завтрака или на полдник: готовим овсяно-банановые панкейки
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • Банан — 2 шт
  • Яйцо — 1 шт
  • Овсяные хлопья — 130 г
  • Мед — 1 ст. л.
  • Молоко — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванилин — 1 ч. л.
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Малина (любые другие ягоды или нарезанные фрукты) — 60 г
  • Растительное масло — 50 мл

Процесс приготовления:

В глубокую миску всыпать овсяные хлопья, очищенные бананы, яйцо, мед, молоко, разрыхлитель, ванилин и корицу. Погружным блендером пробить все ингредиенты до однородной массы. Добавить малину и перемешать лопаточкой. Малину можно заменить на любые ягоды или мелко нарезанные фрукты. В сковороду налить растительное масло. Выкладывать по 2 столовые ложки смеси на горячую сковороду. Жарить на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны.

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