Для завтрака или на полдник: готовим овсяно-банановые панкейки

Блинчики стали для многих привычным завтраком, а также вариантом перекуса, в них можно завернуть любую начинку. Предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить панкейки на основе из овсянки и банана. В дополнение можно использовать любые ягоды или мелко нарезанные фрукты.