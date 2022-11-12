5 простых и вкусных рецептов полезных вафель

Нашли варианты, которые оценят все члены семьи.
"Вафли — популярное блюдо для завтрака. Выбор большой: венские, гонконгские, бельгийские, с топингами и ягодами, шариком мороженого или под шоколадным соусом. Я не поддерживаю идею есть вафли со сладкими добавками, поэтому предлагаю рецепты вкусных и полезных вафель, но без сахара и шоколада", - отмечает Ната Гончар, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ).
Вкусный и полезный завтрак — это заряд энергии и хорошего настроения на целый день. Вафли — прекрасный вариант сбалансированного белково-жирового завтрака, если готовить их не по классическим рецептам и не украшать сахарной пудрой, сгущённым молоком или джемом.
Предлагаю начать день с ароматных вафель по одному из моих рецептов. Здесь есть и сладкие варианты, которые понравятся младшим детям, и сытные вафли с мясом, которые по достоинству оценят муж и старший сын.
Такие вафли подойдут для детей и взрослых, которые придерживаются вегетарианского меню или не могут есть молочные продукты из-за непереносимости лактозы.
веганский йогурт — 200 г;
банан — 200 г;
овсяная мука — 200 г;
миндальная мука — 100 г;
разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
соль — по вкусу;
ванильный экстракт — 2 ч. л.
Вкусные и сытные несладкие вафли — мечта не только мужчин, но и многих женщин. Вафли из кабачка низкокалорийные, при этом благодаря протеинам куриного мяса хорошо насыщают и надолго утоляют голод.
кабачки — 400 г;
яйцо — 1 шт.;
куриное филе — 150 г;
мука ц/з — 70 г;
соль и специи — по вкусу.
отварная куриная грудка — 50 г;
мука кукурузная — 3 ст. л.;
кефир 1% — 80 мл;
сыр твёрдый — 60 г;
яйцо — 1 шт.;
соль — по вкусу.
Вафли по этому рецепту получаются нежными и воздушными благодаря рисовой муке и сливочному йогурту. Дополнить такие вафли можно свежими ягодами и фруктами.
мука рисовая — 2 ст. л.;
йогурт натуральный — 120 г;
разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
безопасный подсластитель (например, эритрит) — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
ванилин — по вкусу.
Это низкокалорийные вафли с минимумом муки и без добавления масла. Их можно подать к завтраку с яйцом-пашот или омлетом либо дать ребёнку в школу для перекуса.
морковь сырая — 250 г;
мука цельнозерновая — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
карри — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу.