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1 час назад

Вкусно и недорого: четыре полезных салата со свеклой

Eva.ru

Традиционные овощи в осенне-зимний период — это тыква, картофель, морковь и свекла. Не стоит забывать о репе и редьке, из них можно приготовить вкусные блюда. Однако сегодня речь пойдет о свекле, ведь из нее получаются отличные салаты!

Вкусно и недорого: четыре полезных салата со свеклой
Фото: Eva.ruEva.ru

Салат из запеченной свеклы с грецкими орехами

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Ингредиенты:

  • Свекла — 400 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орехи грецкие — 60 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу вымыть, обсушить, завернуть каждую в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 190С, приблизительно на 40-50 минут. Зависит от размеров свеклы. Готовую свеклу остудить, очистить и натереть на крупной терке. К свекле добавить выдавленный через пресс чеснок и рубленные орехи. Заправить салат сметаной и майонезом, посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Подавать салат, присыпав грецкими орехами.

Свекольно-картофельный салат с майонезом

Ингредиенты:

  • Морковь — 100 г
  • Картофель — 300 г
  • Свекла — 200 г
  • Соленые огурцы — 200 г
  • Майонез — 100-150 г Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Морковь, картофель и свеклу нужно отварить. Готовые овощи очистить от кожуры и нарезать на кубики. Соленные огурцы так же нужно нарезать кубиком. Переложить все ингредиенты в глубокую емкость посолить. Затем добавить майонез и перемешать.

Салат из свеклы с фетой

Ингредиенты

Для салата:
  • Свекла — 4 шт
  • Фета — 100 г
  • Руккола — 100 г
  • Грецкие орехи — 30 г
Для заправки:
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1,5 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу тщательно вымыть. Обернуть каждую свеклу по отдельности в фольгу и запечь в разогретой до 190С духовке в течении 1 часа. Готовую свеклу очистить, нарезать кубиком. Так же кубиком нарезать фету. В отдельной чаше смешать все ингредиенты для заправки. Выложить в салатник листья рукколы, сбрызнуть заправкой. Сверху выложить свеклу, фету, полить оставшейся заправкой, затем выложить измельченные орехи.

Свекольный салат с сыром

Ингредиенты:

  • Свекла — 300 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез (йогурт или оливковое масло) — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу помыть, отварить в большом количестве воды или запечь в фольге в духовке. Сварить и очистить яйца. Натереть свеклу и куриные яйца на крупной терке. Переложить ингредиенты в удобную глубокую миску. Очистить свеклу, натереть ее на терке с крупными ячейками, переложить к яйцам с сыром. Пропустить зубчик чеснока через чесночницу прямо в салат. Добавить майонез, йогурт или оливковое масло. Чуть посолить и поперчить по вкусу. Перемешать закуску, дать ей пару минут настояться и пропитаться ароматом и вкусом чеснока.

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