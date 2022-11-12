Вкусно и недорого: четыре полезных салата со свеклой

Традиционные овощи в осенне-зимний период — это тыква, картофель, морковь и свекла. Не стоит забывать о репе и редьке, из них можно приготовить вкусные блюда. Однако сегодня речь пойдет о свекле, ведь из нее получаются отличные салаты!
Свеклу вымыть, обсушить, завернуть каждую в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 190С, приблизительно на 40-50 минут. Зависит от размеров свеклы. Готовую свеклу остудить, очистить и натереть на крупной терке. К свекле добавить выдавленный через пресс чеснок и рубленные орехи. Заправить салат сметаной и майонезом, посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Подавать салат, присыпав грецкими орехами.
Морковь, картофель и свеклу нужно отварить. Готовые овощи очистить от кожуры и нарезать на кубики. Соленные огурцы так же нужно нарезать кубиком. Переложить все ингредиенты в глубокую емкость посолить. Затем добавить майонез и перемешать.
Свеклу тщательно вымыть. Обернуть каждую свеклу по отдельности в фольгу и запечь в разогретой до 190С духовке в течении 1 часа. Готовую свеклу очистить, нарезать кубиком. Так же кубиком нарезать фету. В отдельной чаше смешать все ингредиенты для заправки. Выложить в салатник листья рукколы, сбрызнуть заправкой. Сверху выложить свеклу, фету, полить оставшейся заправкой, затем выложить измельченные орехи.
Свеклу помыть, отварить в большом количестве воды или запечь в фольге в духовке. Сварить и очистить яйца. Натереть свеклу и куриные яйца на крупной терке. Переложить ингредиенты в удобную глубокую миску. Очистить свеклу, натереть ее на терке с крупными ячейками, переложить к яйцам с сыром. Пропустить зубчик чеснока через чесночницу прямо в салат. Добавить майонез, йогурт или оливковое масло. Чуть посолить и поперчить по вкусу. Перемешать закуску, дать ей пару минут настояться и пропитаться ароматом и вкусом чеснока.