Вкусно и недорого: четыре полезных салата со свеклой

Традиционные овощи в осенне-зимний период — это тыква, картофель, морковь и свекла. Не стоит забывать о репе и редьке, из них можно приготовить вкусные блюда. Однако сегодня речь пойдет о свекле, ведь из нее получаются отличные салаты!

Салат из запеченной свеклы с грецкими орехами

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Ингредиенты: Свекла — 400 г

Чеснок — 2 зубчика

Орехи грецкие — 60 г

Сметана — 3 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу вымыть, обсушить, завернуть каждую в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 190С, приблизительно на 40-50 минут. Зависит от размеров свеклы. Готовую свеклу остудить, очистить и натереть на крупной терке. К свекле добавить выдавленный через пресс чеснок и рубленные орехи. Заправить салат сметаной и майонезом, посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Подавать салат, присыпав грецкими орехами.

Свекольно-картофельный салат с майонезом

Ингредиенты: Морковь — 100 г

Картофель — 300 г

Свекла — 200 г

Соленые огурцы — 200 г

Майонез — 100-150 г Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Морковь, картофель и свеклу нужно отварить. Готовые овощи очистить от кожуры и нарезать на кубики. Соленные огурцы так же нужно нарезать кубиком. Переложить все ингредиенты в глубокую емкость посолить. Затем добавить майонез и перемешать.

Салат из свеклы с фетой

Ингредиенты

Для салата: Свекла — 4 шт

Фета — 100 г

Руккола — 100 г

Грецкие орехи — 30 г

Для заправки: Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 1,5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу тщательно вымыть. Обернуть каждую свеклу по отдельности в фольгу и запечь в разогретой до 190С духовке в течении 1 часа. Готовую свеклу очистить, нарезать кубиком. Так же кубиком нарезать фету. В отдельной чаше смешать все ингредиенты для заправки. Выложить в салатник листья рукколы, сбрызнуть заправкой. Сверху выложить свеклу, фету, полить оставшейся заправкой, затем выложить измельченные орехи.

Свекольный салат с сыром

Ингредиенты: Свекла — 300 г

Сыр твердый — 100 г

Яйцо — 2 шт

Чеснок — 1 зубчик

Майонез (йогурт или оливковое масло) — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления: