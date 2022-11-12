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1 час назад

Врач Михаил Кутушов: Гранат эффективно защищает от рака и артрита

runews24.ruиещё 1

Уникальные вещества для борьбы с онкозаболеваниями содержатся в свежих плодах или соке граната.

Врач: гранат эффективно защищает от рака и артрита
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Если регулярно есть гранат, то можно побороть воспалительные процессы в желудке.

Также гранат имеет антигрибковый и антибактериальный эффект, что защищает от инфекций и воспалений полость рта. К примеру, могут исчезнуть стоматит и пародонтит.

Также вещества, которые есть в гранате, замедляют размножение раковых клеток. В некоторых случаях такие клетки даже гибнут.

Плоды граната могут улучшить работоспособность мозга и улучшают память.

Если в течение двух недель пить по стакану гранатового сока в день, то можно снизить уровень холестерина и укрепить сосуды.

Еда,
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