Врач: гранат эффективно защищает от рака и артрита

Уникальные вещества для борьбы с онкозаболеваниями содержатся в свежих плодах или соке граната.
Если регулярно есть гранат, то можно побороть воспалительные процессы в желудке.
Также гранат имеет антигрибковый и антибактериальный эффект, что защищает от инфекций и воспалений полость рта. К примеру, могут исчезнуть стоматит и пародонтит.
Также вещества, которые есть в гранате, замедляют размножение раковых клеток. В некоторых случаях такие клетки даже гибнут.
Плоды граната могут улучшить работоспособность мозга и улучшают память.
Если в течение двух недель пить по стакану гранатового сока в день, то можно снизить уровень холестерина и укрепить сосуды.