Шеф-повар назвал распространенную ошибку приготовления пасты

«Многие рестораны заранее готовят пасту, после чего подают ее переваренной. Завершать приготовление пасты необходимо в соусе. Если вы готовите пасту, недоварите ее на две минуты, после чего добаьте соус и завершите приготовление в соусе, чтобы паста впитала все ароматы», — пояснил шеф-повар.