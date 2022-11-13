Названо новое полезное свойство обычного кофе

Оказалось, что привычный бодрящий напиток положительно влияет на сосуды человека и помогает предотвратить атеросклероз.

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Японские исследователи изучили кровеносные сосуды взрослых людей, страдающих гипертонией. Они сравнивали здоровье любителей кофе с теми, кто не пьет этот напиток. Результат работы оказался весьма интересным.

Специалисты проверили стенки аорты и заметили, что эндотелиальные клетки внутренней оболочки сосудов способствуют их расширению. В исследовании участвовали 462 человека с гипертензией в среднем по 65 лет с 2016-го по 2021 год. 391 испытуемый выпивал по 2 чашки бодрящего напитка ежедневно и 71 человек вовсе не употреблял кофе, пишет издание Nihon Keizai.

Эксперты выяснили, что любители кофе страдают гораздо меньше от развития эндотелиальной дисфункции и нарушения деятельности гладких мышц сосудов, чем люди из второй группы. В результате ученые сделали вывод, что данный напиток защищает организм от атеросклероза, повышенного артериального давления и других опасных болезней сосудов.

По словам специалистов, употребление от половины до 2,5 чашки кофе ежедневно положительно сказывается на сосудах организма взрослого человека, страдающего гипертонией. В данный момент неизвестно, что именно в составе напитка оказывает существенное влияние. Работы в этом направлении продолжаются.