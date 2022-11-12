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1 час назад

Диетолог назвала причины чаще есть белый рис

Lenta.ruиещё 1

Диетолог-нутрициолог Лорен Манакер предложила чаще есть белый рис, так как этот продукт помогает укрепить кости и способствует приливу энергии. Основные причины, почему стоит это сделать, она назвала изданию Eat This, Not That!.

Диетолог назвала причины чаще есть белый рис
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Манакер, белый рис обязательно должен присутствовать в рационе, ведь в 100 граммах этого продукта содержится почти один грамм клетчатки и такие ценные витамины и микроэлементы, как фолиевая кислота, фосфор, цинк, селен. Помимо этого, белый рис — источник углеводов и витамина В6, благодаря которым можно легко взбодриться и стать энергичнее. Также витамины группы В положительно влияют на скорость метаболизма и общее самочувствие, что доказано исследованиями, добавила диетолог.

Еще одна причина включить белый рис в рацион заключается в том, что он легко усваивается организмом. Как отметила специалистка, врачи часто рекомендуют этот продукт как часть диеты при заболеваниях органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта.

И наконец, белый рис стоит есть для профилактики хрупкости костей. «Известно, что для костей нужны кальций и витамин D, — объяснила Манакер. — Но для здоровья наших костей в организм должно поступать и еще одно незаменимое вещество — марганец, а он как раз содержится в белом рисе».

Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала, каким категориям людей вредно пить минеральную воду. По ее словам, богатая питательными веществами вода противопоказана людям с изжогой, метеоризмом и другими заболеваниями.

Еда,Наталья Нефедова,
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