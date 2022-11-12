Когда закупаться алкоголем на Новый год, рассказал эксперт

Совсем скоро начнётся пора новогодних корпоративов, когда многие будут закупать алкоголь. Когда выгоднее всего будет покупать спиртное, рассказал Вадим Дробиз, директор ЦИФРРА, сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт напоминает, что в преддверии Нового года сети, реализующие алкогольную продукцию, могут объявить о неплохих скидках на спиртное, поэтому закупать игристое и иные напитки можно перед самым праздником, пишет «Прайм». Эксперт отмечает, что 95% потребителей спиртного предпочитает приобретать напитки в ценовом сегменте не выше тысячи рублей за одну бутылку. Данный вид спиртосодержащей продукции регулярно пополняется магазинами.

Что касается премиального алкоголя (например вина, цена за которое только стартует от 5 тысяч рублей) от брендов, которые покинули российский рынок – тут можно не переживать. Эксперт отмечает, что такой сегмент алкогольной продукции покупало не более 10% от общего числа потребителей в крупных городах.