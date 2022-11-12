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48 минут назад

Рецепты царской России. Наливка из черемухи

Passion.ru

Ингредиенты: черемуха свежая, водка, сахар.

Рецепты царской России. Наливка из черемухи
Фото: Passion.ruPassion.ru

Спелую черемуху рассыпать на ткани, дать отлежаться трое суток. Собрать черемуху на противень и положить в духовку, чтобы она прогрелась, но не запеклась. Горячую черемуху растолочь, засыпать в бутыль до самого горлышка. Залить бутыль водкой (количество рассчитывать относительно литража бутыли, водки должно быть больше ингредиентов примерно на одну треть). Закупорить бутыль. Настаивать шесть недель. Взбалтывать бутыль через каждые 3-4 суток. Открыть бутыль, перелить наливку в другую емкость, отделив черемуху от наливки. Добавить сахар (по желанию).

Историческая справка:

Российские ученые в начале ХХ века обратили внимание на целесообразность выращивания черёмухи в качестве плодовой культуры. Они получили плодовые формы черёмухи виргинской. Чуть позднее черёмухой заинтересовались и сибирские селекционеры.

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