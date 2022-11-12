Рецепты царской России. Наливка из черемухи

Спелую черемуху рассыпать на ткани, дать отлежаться трое суток. Собрать черемуху на противень и положить в духовку, чтобы она прогрелась, но не запеклась. Горячую черемуху растолочь, засыпать в бутыль до самого горлышка. Залить бутыль водкой (количество рассчитывать относительно литража бутыли, водки должно быть больше ингредиентов примерно на одну треть). Закупорить бутыль. Настаивать шесть недель. Взбалтывать бутыль через каждые 3-4 суток. Открыть бутыль, перелить наливку в другую емкость, отделив черемуху от наливки. Добавить сахар (по желанию).