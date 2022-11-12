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1 час назад

Россиянам объяснили, чем грозит употребление лимона

Слово и Дело

Лимон обладает полезными свойствами. Однако он может нанести вред организму. Среди побочных действий не только проблемы с желудком, но головные боли.

Россиянам объяснили, чем грозит употребление лимона
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как сообщают эксперты издания En Son Haber, в кожуре лимона есть много оксалатов. Они провоцируют появление камней в почках. Не стоит увлекаться плодом и тем, у кого нехватка железа в организме. В разумных дозах он может помочь в усвоении элемента. Однако если съесть слишком много, уровень железа слишком сильно повысится.

Употребление лимона может привести к раздражению слизистой, вызвать изжогу и боль в груди. У пациентов с язвенной болезнью он может спровоцировать приступ.

Лимон содержит большое количество тирамина. Он вызывает резкий приток крови к мозгу. Такая «активность» приводит к головной боли. Проблемами может обернуться и избыток лимонной кислоты. Он нарушает целостность слизистой оболочки рта. После употребления могут воспалиться десна, возникнуть кариес.

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