Россиянам объяснили, чем грозит употребление лимона

Лимон обладает полезными свойствами. Однако он может нанести вред организму. Среди побочных действий не только проблемы с желудком, но головные боли.

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Как сообщают эксперты издания En Son Haber, в кожуре лимона есть много оксалатов. Они провоцируют появление камней в почках. Не стоит увлекаться плодом и тем, у кого нехватка железа в организме. В разумных дозах он может помочь в усвоении элемента. Однако если съесть слишком много, уровень железа слишком сильно повысится.

Употребление лимона может привести к раздражению слизистой, вызвать изжогу и боль в груди. У пациентов с язвенной болезнью он может спровоцировать приступ.