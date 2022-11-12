Психологи доказали, что чипсы и картофель фри могут вызывать зависимость подобно никотину

Продукты с высокой степенью обработки (чипсы, картофель фри, печенье, мороженое) могут вызывать привыкание наравне с табаком. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Статья опубликована в журнале Addiction.

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Как отметили авторы исследования, эти продукты способны быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров. В этом и кроется секрет привыкания к ним. Ученые протестировали такую пищу, взяв за основу критерии из отчета главного хирурга США 1988 года, в котором было установлено, что табак вызывает зависимость. Оказалось, что продукты с высокой степенью обработки соответствуют аналогичным показателям.

Как люди не могут бросить курить, так и любители фри, чипсов и печенек не могут отказаться от них даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, включая диабет и инфаркт. Эти продукты воздействуют на мозг, улучшая настроение, причем величина этого эффекта сопоставима с эффектом никотина. Такие продукты являются сильнейшими стимулами, то есть мозг будет подталкивать человека к потреблению вредной еды. У человека формируется сильная тяга к продуктам, от которых он зависим.

Авторы статьи призывают относиться к продуктам с высокой степенью переработки как к опасным веществам, вызывающим привыкание.

В отчете главного хирурга США, опубликованного более 30 лет назад, указывалось, что табачные изделия являются основной причиной предотвратимой смерти. Однако многие люди и производители табака отказались это принять, что задержало внедрение мер по борьбе с курением и в итоге привело к миллионам смертей. Ученые опасаются, что то же самое может произойти с пищевыми продуктами.