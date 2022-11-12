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1 час назад

Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки

Ferra.ru

Исследователи заявили, что пищевые продукты с высокой степенью переработки, такие как пончики или чипсы, могут вызывать привыкание.

Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные взяли критерии, по которым табак признаётся продуктом, вызывающим зависимость. Эти критерии применили к высокообработанной еде. Оказалось, что механизм тут действует такой же.

На самом деле, способность таких продуктов, как картофельные чипсы, печенье, мороженое и картофель фри вызывать привыкание может быть ключевым фактором, способствующим высоким затратам на здравоохранение, считают исследователи.

А вот и сами критерии, которые использовали учёные:

вызывают компульсивное употребление, когда люди не могут бросить или сократить потребление (даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, таких как диабет и болезни сердца). могут изменить то, как мы себя чувствуем, и вызвать изменения в мозге. являются средством для подкрепления. вызывают сильную тягу.

Еда,
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