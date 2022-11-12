Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки

Исследователи заявили, что пищевые продукты с высокой степенью переработки, такие как пончики или чипсы, могут вызывать привыкание.
Учёные взяли критерии, по которым табак признаётся продуктом, вызывающим зависимость. Эти критерии применили к высокообработанной еде. Оказалось, что механизм тут действует такой же.
На самом деле, способность таких продуктов, как картофельные чипсы, печенье, мороженое и картофель фри вызывать привыкание может быть ключевым фактором, способствующим высоким затратам на здравоохранение, считают исследователи.
А вот и сами критерии, которые использовали учёные:
вызывают компульсивное употребление, когда люди не могут бросить или сократить потребление (даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, таких как диабет и болезни сердца). могут изменить то, как мы себя чувствуем, и вызвать изменения в мозге. являются средством для подкрепления. вызывают сильную тягу.