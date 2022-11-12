Мифы об авокадо: польза для людей и вред для экологии

Авокадо считается полезным продуктом, который просто необходимо включать в свой рацион для сбалансированного питания. Но несмотря на всю свою полезность для человека, он достаточно вреден для природы. Почему? Ответ вы найдете в этом материале.

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Многие люди, увлекающиеся ЗОЖ, считают авокадо самым настоящим суперфудом, в котором содержится достаточное количество жиров и полезных микроэлементов, а веганы и вегетарианцы уверены, что этим продуктом можно заменить мясо и другие животные продукты.

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Так ли это на самом деле?

Безусловно, авокадо - отличный источник антиоксидантов лютеина и зеаксантина, витаминов группы В, калия и олеиновой жирной кислоты. Но просто из-за этого возводить его в статус особой пищи не стоит. Питание должно быть сбалансированным, а авокадо может быть лишь его частью. Важным условием полезности является спелость продукта, к нам же в страну доставляют недозрелые плоды.

Определить, можно ли употреблять авокадо в пищу достаточно просто. Если черенок отваливается сам - это признак гнилого плода. Цвет перед черенком тоже играет большое значение - потемневший означает, что он перезрел, а бледно-желтый или зеленый, что все в порядке и его можно употреблять в пищу. У перезрелого авокадо ямка на кожуре после нажатия будет оставаться надолго, у недозрелого - ее вообще не будет. А лучший сорт, чтобы точно угадать со спелостью - это авокадо-хаас с темной кожурой, подходящий для приготовления гуакамоле, десертов и авокадо-тостов.

Стоит ли покупать авокадо и включать его в свой рацион?

Даже если для человека авокадо - хороший и полезный продукт, то для природы - нет. Многие европейские и российские рестораны отказываются от его использования в приготовлении своих блюд. Почему? Потому что для выращивания авокадо вырубаются целые леса. Он требует много воды, поэтому многие близлежащие поселения остаются без доступа к ней. Страдают также дикие животные и скот, так как из-за посадок авокадо пересыхают различные водоемы. Почва, которая требуется для организации плантаций с авокадо, не пригодна для выращивания чего бы то ни было, и это провоцирует еще большее количество экологических проблем.

Какая замена авокадо может быть?