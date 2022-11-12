Какие кофейные привычки заставляют вас стареть быстрее

Многие люди не обходятся без чашки кофе по утрам. К сожалению, этим можно нанести себе вред. Диетолог рассказал изданию Eat this, not that!, какие кофейные привычки могут быть опасны.
1. Пить кофе вместо завтрака.
Некоторые эксперты говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день, поэтому, конечно, замена его кофе не может быть полезной для общего состояния здоровья.
2. Пить кофе со сливками и сахаром.
Диетологи уже давно предупреждают о вреде чрезмерного количества сахара.
3. Пить кофе вместо воды.
Если вас мучает жажда, выпейте воды.
4. Пить кофе вечером и ночью.
Кофеин — это всё-таки стимулятор, который может нарушить сон.
5. Использовать искусственные подсластители.
Они оказывают серьёзное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.
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