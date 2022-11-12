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31 минуту назад

Какие кофейные привычки заставляют вас стареть быстрее

Ferra.ru

Многие люди не обходятся без чашки кофе по утрам. К сожалению, этим можно нанести себе вред. Диетолог рассказал изданию Eat this, not that!, какие кофейные привычки могут быть опасны.

Какие кофейные привычки заставляют вас стареть быстрее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Пить кофе вместо завтрака.

Некоторые эксперты говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день, поэтому, конечно, замена его кофе не может быть полезной для общего состояния здоровья.

2. Пить кофе со сливками и сахаром.

Диетологи уже давно предупреждают о вреде чрезмерного количества сахара.

3. Пить кофе вместо воды.

Если вас мучает жажда, выпейте воды.

4. Пить кофе вечером и ночью.

Кофеин — это всё-таки стимулятор, который может нарушить сон.

5. Использовать искусственные подсластители.

Они оказывают серьёзное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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