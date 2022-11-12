Как зеленый чай и красное вино помогают при старческом слабоумии

Исследователи обнаружили два соединения, которые уменьшают накопление вредных бляшек в головном мозге. Эти бляшки являются спутниками болезни Альцгеймера. Интересно то, что обнаруженные соединения являются ингредиентами двух популярных напитков: зелёного чая и красного вина.

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Команда исследователей из Университета Тафтса обнаружила, что катехины, вещества из группы флавоноидов, и ресвератрол, природный фитоалексин, подавляют рост бета-амилоидных бляшек.