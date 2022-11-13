Зачем каждый день есть сырой лук

Что будет, если на постоянной основе съедать по луковице в день? Можно стать врагом номер один у Чипполино или лишиться всех людей в радиусе 30 метров? Возможно. Зато будете здоровыми и красивыми, по крайней мере так говорят нутрициологи. Главное здесь — есть лук свежим, а не жареным или тушёным.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Точнее как — можно любым, но польза будет только от сырого. Специалисты советуют: чтобы лук не так жёг язык, можно его покромсать в салатик. А чтобы не устраивать себе социальную катастрофу — можно его есть по вечерам. Но зачем все эти ухищрения и жертвы? Сейчас расскажем.

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Сырой лук заменит все ультрамодные БАДы, потому что количество витаминов и минералов в нём просто зашкаливает. Группы А, В, С, К, Е, а также сера, цинк, магний, фтор, фолиевая кислота, железо, калий, кальций, кремний — это всё есть в луке. Из-за питательных элементов кожа, волосы и ногти будут хорошеть с каждым днём, а обилие клетчатки и пребиотиков избавит от запоров.

Лук советуют есть при похудении, потому что калорий в нём — кот наплакал, всего 40 на 100 граммов, а насыщает он надолго. У него низкий гликемический индекс — 10–15, поэтому диетологи от него в восторге. Но тут важная ремарочка — полезен лук при похудении только в сыром виде, никакой жарки в масле, сами понимаете.

Ещё сырой лук помогает засыпать. Да, это правда. Кислота L-триптофан успокаивает человека, снижает уровень стресса и позволяет спать спокойно. Особенно до зарплаты, потому что стоимость лука — крошечная.

Ежедневный лук в рационе и в целом спасает организм. Например, защищает от рака толстой кишки и желудка и от сердечных болезней. Снижает уровень холестерина и сахара в крови, помогает костям и поддерживает женщин во время менопаузы. Короче, незаменим в хозяйстве, как вы раньше-то справлялись.

При этом без такого чудо-овоща придётся обойтись тем, у кого серьёзные проблемы с ЖКТ, особенно с повышенной кислотностью. О сыром луке лучше забыть людям с гастритом, панкреатитом, язвой, колитом или синдромом раздражённого кишечника. Остальным — добро пожаловать!

И напоследок совет хозяйкам — лук лучше выбирать красивый и без пятен, а хранить в сухом проветриваемом месте, причём красный лук меньше лежит, чем белый или жёлтый. Если захочется овощ поядренее — эксперты советуют брать более светлый лук.