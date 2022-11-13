В Роскачестве нашли сосиски без антибиотиков

Специалисты отметили рост качества молочных сосисок, представленных на российском рынке, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

В Роскачестве снова исследовали молочные сосиски, популярные у российских потребителей, и составили рейтинг продукции. Новые данные могут приятно удивить россиян.

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Так, например, как отметили сами исследователи, за прошедшие пять лет, в течение которых такую продукцию регулярно проверяли, молочные сосиски стали не просто вкуснее, но среди них сократилось число торговых марок, содержащих следы антибиотиков.

Как указано на сайте Роскачества, исследования молочных сосисок из российских магазинов ведутся с 2017 г. Последняя такая проверка прошла уже в текущем, 2022 г.

«В 2022 году превышений по антибиотикам не обнаружили, но в 14 из 51 ТМ выявили следовые количества антибиотиков. Это не является нарушением обязательных требований и не представляет угрозы для здоровья», – указано в деталях исследования.

Из проверенных торговых марок лучшими были признаны «Владимирский стандарт», «Дымов», «Ермолино», «Звениговский», «Клинский», «Мясная классика», «Окраина», «Останкино», «Ремит», «Сахалинский бекон», «Сибагро», «Таганский мясокомбинат», «Череповецкий мясокомбинат». Эта продукция, по словам специалистов, имеет полное право называться высококачественной.

В этих сосисках специалисты не нашли ГМО, синтетических красителей, излишнего содержания соли. Кроме того, при исследовании указанная продукция признана безопасной, содержит необходимое количество белков и жиров, хорошо проварена, а ее внешний вид, запах и вкус соответствуют данному виду продукта.

В приведенном рейтинге совсем нет сосисок, которые бы специалисты не рекомендовали приобретать. До трех баллов из пяти не дотянули шесть торговых марок – сосиски «Микоян» (1,5 балла), «Мясославль» (2,37 балла), сосиски от «Сибирской продовольственной компании» (2,76 балла), сосиски от «Увинского мясокомбината» и « Вурнарского мясокомбината» (по 2,88 балла), сосиски «Рублевские» (2,97 балла).