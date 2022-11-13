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1 час назад

Раскрыты польза и вред какао

Lenta.ruиещё 2

Детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала о пользе и вреде какао. Об этом сообщает Life.

Раскрыты польза и вред какао
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, этот напиток понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень «плохого» холестерина, а также улучшает настроение.

При этом она предупредила, что напитком не стоит злоупотреблять, особенно людям с лишним весом, а также беременным женщинам. Она посоветовала отказаться от употребления какао и людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей, поскольку в напитке содержится кофеин.

«Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», — сказала врач.

Михалева добавила, что напиток также стимулирует выработку желудочного сока. В связи с этим она посоветовала людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта ограничиться двумя чашками какао в день.

В октябре бразильские эксперты опубликовали результаты работы по связи между вегетарианством и депрессией. Согласно полученным данным, у тех, кто не принимает в пищу мясо, эпизоды психического расстройства диагностируются в два раза чаще.

Еда,
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