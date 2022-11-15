Нутрициолог рассказала, кому и почему противопоказан творог

О пользе такого кисломолочного продукта, как творог, известно всем. Однако в ряде случаев от его употребления придется отказаться, рассказала «АиФ» нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевому поведению Анна Макарова.

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Специалист напомнила, что творог является универсальным и незаменимым источником белка. Входящий в состав творога казеин долго переваривается, подпитывая мышцы аминокислотами.

По словам нутрициолога, безопасно употреблять в сутки 100-150 граммов творога не более чем с 5-процентной жирностью, если для этого нет противопоказаний.

Если же у вас повышенная чувствительность к лактозе, не стоит есть творог большими порциями, приводит мнение эксперта портал «Утро.ru». Полностью отказаться от творога, как и от других молочных продуктов, придется при аллергии на молочные белки.

Людям с сахарным диабетом второго типа врач порекомендовала уделить особое внимание гликемическому индексу творога. Также существуют ограничения по употреблению творога и других белковых продуктов при заболеваниях почек.

Ранее диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке. В серые месяцы еда должна быть яркой, содержать витамины, которые повышают настроение и обеспечивают организм энергией.