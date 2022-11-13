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1 час назад

Чем рыбий жир отличается от рыбного: видео

Катя Кобышева

Задумывались ли вы когда-либо о разнице между рыбьим и рыбным жиром? Российский радио- и тележурналист, автор и ведущий телевизионных программ «Чудо техники» и «Живая еда», автор YouTube-канала «Малоземов проверит» Сергей Малоземов рассказал, что разница при кажущемся сходстве все-таки есть.

Рыба исключительно полезна, ее стоит включать в рацион не реже двух-трех раз в неделю. Причем можно чередовать более жирную красную рыбу, например, кету или семгу, с менее жирной рыбой вроде трески.

Подробнее смотрите в видео "Рамблера".

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Еда,Видео,Сергей Малоземов,
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