Задумывались ли вы когда-либо о разнице между рыбьим и рыбным жиром? Российский радио- и тележурналист, автор и ведущий телевизионных программ «Чудо техники» и «Живая еда», автор YouTube-канала «Малоземов проверит» Сергей Малоземов рассказал, что разница при кажущемся сходстве все-таки есть.

Рыба исключительно полезна, ее стоит включать в рацион не реже двух-трех раз в неделю. Причем можно чередовать более жирную красную рыбу, например, кету или семгу, с менее жирной рыбой вроде трески.

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